Lang-Galatasaray, conferme! Cds: "E' stato proposto dagli agenti"

Noa Lang non è certo di restare al Napoli. Non ha ancora convinto e potrebbe partire. Ne parla il Corriere dello Sport che fa riferimento anche a una voce emersa ieri proprio in Turchia: "Dopo la trattativa estiva per Osimhen, estenuante ma conclusa con il brindisi, sembra che Lang sia stato proposto al Gala dagli agenti. Noa è stato acquistato a luglio dal Psv Eindhoven per 25 milioni più 3 di bonus e ovviamente ha valori e parametri importanti. Dal 22 novembre ha acquisito più minuti e anche presenze dall’inizio, ma poi da Riyadh in poi è sempre partito dalla panchina. Insomma, sale e scende".