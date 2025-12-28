Buon Anno a tutti. Tre punti per chiudere in bellezza

Un Napoli versione Supercoppa parte bene in questo finale di 2025. Tre punti fondamentali per suggellare un anno straordinario. Gli azzurri, in bianco, vogliono subito dettare legge ma sono poco precisi. La Cremonese ben messa in campo prova a salire verso la difesa azzurra ma non riesce a trovare soluzioni. Il vantaggio arriva su un batti e ribatti che Vine infilato in rete da Hojlund. Il tiro di Spinazzola sbatte sui difensori grigiorossi e finisce al danese che sottomisura insacca. Il danese potrebbe raddoppiare su una bella palla di Politano ma si fa’ anticipare da Audero, cosi come su un lancio lungo di Savic. La Cremonese non offende più di tanto e il raddoppio arriva ancora con una gran giocata di Politano che la mette al centro la palla che dopo un nuovo rimpallo arriva ad Hojlund che questa volta la mette dentro per il 2-0.

Il secondo tempo è gestione anche se in difesa qualche sbavatura di troppo lascia alla Cremonese qualche occasione di troppo. Il Napoli si salva con i fuorigioco e con qualche spazzata di Di Lorenzo e Rrhmani. In avanti Hojlund ci prova ancora e Neres sbaglia un po’ troppo. Conte cambia qualcosa inserendo Buongiorno per supportare la difesa e Lang per un Elmas un po’ spento. Il finale è accademia con il Napoli che potrebbe fare and he il terzo in almeno due occasioni con McTominay da fuori con Audero che salva. Arrivano tre punti per rimanere in scia delle due milanesi e continuare a dare fastidio in attesa di momenti cui provare il sorpasso.