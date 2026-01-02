Cambia strategia, ora caccia a un attaccante ma prima le uscite: in 6 possono salutare

Cambia la strategia sul mercato. Ora il Napoli cerca un attaccante e non più un centrocampista. Ma tutto dipenderà dalle uscite anche per la famosa questione legata al mercato a saldo zero. Ne scrive nel suo focus questa mattina il Corriere dello Sport: "La lista degli uomini in partenza è sempre più chiara: Marianucci, Mazzocchi, Ambrosino e Vergara inseguono spazio e minuti e i rispettivi agenti sono in azione da tempo.

Poi, dicevamo, i pezzi forti: Lucca e Lang, 63 milioni in due, acquistati in estate ma non più certi di concludere la stagione con il Napoli dopo quattro mesi. Sia chiaro: non si tratta di storie già definite, ma sono questioni in fieri, aperte a ogni tipo di finale. Da tripla: possono proseguire o anche partire. Non esistono certezze al momento".