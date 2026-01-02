Lukaku ancora ko, il rientro slitta: sono di nuovo lunghi i tempi di recupero

Romelu Lukaku è tornato ai box. Non è pronto, è indietro dal punto di vista della condizione e servirà ancora tempo prima di rivederlo almeno in panchina come a Riyadh. La convocazione per la Supercoppa, la prima dopo l’infortunio del 14 agosto, aveva dato l’illusione di uno scatto verso il rientro in campo. Invece come riporta il Corriere dello Sport ci vorrà ancora del tempo per rivederlo in campo.

Big Rom non sarà convocato per la trasferta di domenica con la Lazio e allo stato attuale sarà difficile rivederlo prima di quindici-venti giorni. "Pessime notizie anche in ottica nazionale: punta a giocare il prossimo Mondiale americano con il Belgio, esattamente come De Bruyne, ma in questo momento è davvero tutto in alto mare", ha aggiunto il quotidiano.