Cremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
Milinkovic-Savic 6 - Attento al 17’ nell’uscita ben fuori dalla sua area su Vardy. Al 35’ mette in porta Hojlund con un gran rilancio.
Di Lorenzo 6,5 - A dare la superiorità quando c’è da attaccare, attento quando c’è da rimediare a qualche eccesso di zelo in fase di uscita dal basso dei compagni.
Rrahmani 6,5 - Qualche scintilla con Zerbin, ma il suo intervento non è da rigore. Una disattenzione su Vardy, su cui è bravo lui stesso a metterci una pezza.
Juan Jesus 6,5 - Confermato dal primo minuto è bravo, anche a gestirsi quando si prende un cartellino giallo per proteste.
Politano 7 - Molto mobile, mette il cross del primo e pure del secondo gol, col pallone che poi arriva a Hojlund. Meriterebbe il gol per l'impegno che ci mette, Dall’88 Mazzocchi sv -
Lobotka 7- Dirige l’orchestra in maniera silenziosa, ma non per questo non è determinante nella riuscita dell’esecuzione. Con Scott, occupano tantissimo spazio.
McTominay 7 - Si propone sull’out di sinistra e non disegna mai l’inserimento. Dai una sua incursione nasce l’azione del 2-0. Quando si aprono gli spazi, inizia a dominare e sfiora il gol.
Spinazzola 7- Da un suo tiro deviato nasce il gol del vantaggio. Cerca e trova sempre Hojlund con una giocata ormai codificata. Quando parte, non lo tengono. Dal 46’ Gutierrez 6 - Entra e fa ciò che richiede il tema della partita.
David Neres 6,5 - A ritmo non incessante, ma con la solita capacità di accendersi nello spazio di un metro. Nello stretto è sempre un enigma per la difesa, ma finisce molti stanco. Dal 73’ Buongiorno 6 - Gestisce il finale.
Elmas 6,5- Conte lo conferma per la sua intelligenza tattica ed esegue alla perfezione i dettami del tecnico. Un lavoro di equilibratura nelle due fasi del gioco. Dal 50’ Lang 6 - Poco cattivo in due occasioni in ripartenza, ma comunque frizzante.
Hojlund 8,5 - Parte fortissimo e Baschirotto non riesce mai a tenerlo. Inizia e conclude da rapace l’azione dell’1-0. Al 35’ sbaglia il controllo su gran rilancio di Vanja. Firma la doppietta personale sul finire del primo tempo. Dall’88 Lucca sv -
Conte 7,5 - C'era il rischio di un calo dopo la vittoria della Supercoppa, lui invece lo scongiura e riparte alla grande.
