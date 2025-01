Focus Lukaku risponde alle critiche coi fatti: è decisivo e completo come pochi

Romelu Lukaku ha segnato un gol pesantissimo contro l'Atalanta, decidendo il match e regalando tre punti che mantengono il Napoli in testa alla classifica. Big Rom è costantemente oggetto di critiche, sin dall'inizio della stagione, ma sta riuscendo pian piano a scrollarsi da dosso i giudizi negativi rispondendo sul campo, con i fatti.

Con quella a Bergamo fanno 8 reti in campionato su 19 presenze, non uno score impressionante ma comunque discreto, a cui vanno aggiunti però ben 6 assist vincenti (più uno in Coppa Italia e lo scarico per Di Lorenzo col Verona, non conteggiato in quanto autogol). In totale sono quindi 14 contributi al gol quasi equamente divisi tra reti e assist: è proprio questo il dato rilevante. Il belga sa calarsi nel ruolo di finalizzatore ed allo stesso tempo fa ciò in cui pochi altri centravanti riescono: mandare i compagni in porta. Infatti, considerando i pari ruolo nei top-5 campionati europei, Lukaku è uno dei soli sette attaccanti centrali ad aver collezionato almeno 5 gol e 5 assist. Come mostra il grafico a fine articolo, il belga è preceduto unicamente dal colosso Harry Kane e dagli astri nascenti Marmoush e Isak; nessuna punta della Serie A è presente in classifica.

Così la scelta di Conte di puntare su Lukaku si sta rivelando vincente per il suo gioco: le caratteristiche uniche di Romelu nel giocare spalle alla porta, di sponda, nello svuotare l'area creando spazi per gli inserimenti, stanno valorizzando anche i compagni di squadra. Le due mezz'ali McTominay e Anguissa hanno già 9 gol sommati, l'intero centrocampo azzurro si fermò appena a 5 in tutta la scorsa stagione, per intenderci. Il fatto che i gol non siano tantissimi, come dicevamo, non è poi da attribuire a un'imprecisione sotto-porta, anzi. Il parametro Gol/Tiro (0.21) vede il belga tra i migliori in Serie A, per npxG (gol attesi esclusi rigori) è solo undicesimo nel campionato con un dato di 5.2. Non si ricordano infatti particolari sbavature in fase di finalizzazione (unico neo il rigore fallito col Venezia). Lukaku si sta pure scollando di dosso l'etichetta di quello che "non incide nei big match". È stato decisivo contro l'Atalanta, e sono altrettanto importanti i gol a Milan e Roma che hanno entrambi i casi sbloccato il match, così come la rete e l'assist alla Fiorentina. E si possono mai ritenere di poco conto le marcature con Parma, Como, Udinese, che hanno tutte portato punti? Se volessimo fare un conteggio, solo con i gol Lukaku ha dato 11 punti al Napoli. E ripeto solo con i gol. Aggiungeteci gli assist, ma pure i movimenti, la leadership e tutto quello che si vede in campo e non è quantificabile. Insomma, Romelu Lukaku con Antonio Conte è una sintesi di funzionalità ed efficacia.