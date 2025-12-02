Lukaku vuole anticipare il rientro: può tornare prima del previsto

Rivoluzione Napoli contro il Cagliari. Tanti i cambi, formazione inedita per gli ottavi di finale di domani contro la squadra di Pisacane. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Qualcosa succederà, ma per ora è impossibile capirlo: ieri chi ha giocato all'Olimpico ha fatto scarico; chi ha guardato o è stato "sfruttato" di meno, ha lavoro di più. La formazione anti Cagliari nascerà nella rifinitura odierna, ma...

qualcuno si muove: per esempio, Lukaku che vorrebbe anticipare il rientro in panchina. Se tutto andrà bene, potrebbe esserci domenica contro la Juventua. Altrimenti, con più calma, a Lisbona, Udine o a Riad".