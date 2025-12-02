Lukaku vuole anticipare il rientro: può tornare prima del previsto
Rivoluzione Napoli contro il Cagliari. Tanti i cambi, formazione inedita per gli ottavi di finale di domani contro la squadra di Pisacane. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "Qualcosa succederà, ma per ora è impossibile capirlo: ieri chi ha giocato all'Olimpico ha fatto scarico; chi ha guardato o è stato "sfruttato" di meno, ha lavoro di più. La formazione anti Cagliari nascerà nella rifinitura odierna, ma...
qualcuno si muove: per esempio, Lukaku che vorrebbe anticipare il rientro in panchina. Se tutto andrà bene, potrebbe esserci domenica contro la Juventua. Altrimenti, con più calma, a Lisbona, Udine o a Riad".
Copertina Da 0 a 10: le proteste shock da Roma, lo scandalo cartellini, la bugia di Gasperini e il diabolico piano di Conte di Arturo Minervini
Prossima partita
03 dic 2025 18:00
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
