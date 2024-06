Ma l'agente lo sa che Kvaratskhelia non segna in Champions da quasi due anni?

"Andiamo via da Napoli in una squadra che farà la Champions". Parole dirette e a sorpresa quelle dell'agente di Kvaratskhelia rafforzate dal padre

"Andiamo via da Napoli in una squadra che farà la Champions". Parole dirette e a sorpresa quelle dell'agente di Kvaratskhelia rafforzate dal padre. Entrambi, nonostante un contratto fino al 2027 firmato due anni fa, sono sicuri che il loro assistito /figlio andrò via. Liberi di pensarlo, ma oltre al contratto che parla - come il club ha ricordato sui social - c'è da fare una considerazione sul giocatore.

Nessuno mette in dubbio il talento di Kvaratskhelia, una stella luminosissima che anche nell'ultima deludente stagione è riuscito ad emergere segnando comunque dieci gol in campionato. Ma Kvara non è ancora ai livelli di Mbappé e Bellingham. Non può credere di meritare la Champions. Competizione nella quale in due anni ha segnato appena due gol, entrambi nell'anno dello scudetto, in una squadra da sogno. Entrambi contro l'Ajax, uno su rigore, in gare dominate dal Napoli: il 6-1 in Olanda e il 4-2 al Maradona. Erano il 4 e il 12 ottobre del 2022. Quest'anno, invece, zero gol in Champions. Ciò vuol dire che Kvara non segna in Champions da quasi due anni.

Eppure di gare ce ne sono state. Non ci si ricorda di lui, ad esempio, tra gli ottavi e i quarti dello scorso anno, quando anzi sbagliò un rigore col Milan. Errore fatale che costò l'eliminazione. E quest'anno? Poche notizie nel doppio confronto col Barcellona agli ottavi e nelle sei gare dei gironi. Kvaratskhelia è la stella del Napoli, ma non ha ancora raggiunto livelli tali da permettere al procuratore di pretendere club di Champions. A meno che non ci siano già offerte pronte (Psg?), ma in quel caso bisognerà accontentare le richieste di De Laurentiis. Che per cederlo chiederà la luna.