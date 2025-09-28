Tocca a Gutierrez! CdS: nessun dubbio, debutto da ricordare a San Siro

Attesa ai massimi storici per Milan-Napoli, big match della quinta giornata di campionato che andrà in scena questa sera a San Siro. Diversi problemi di formazione per Antonio Conte, che dovrà fare a meno - tra gli altri - di entrambi gli esterni mancini che fin qui si sono alternati sulla corsia sinistra: Spinazzola e Olivera sono out. E perciò toccherà a Miguel Gutierrez fare il suo debutto assoluto. No a cambi di modulo, è l'ora dello spagnolo. E lo conferma anche il Corriere dello Sport:

"Conte studia, riflette, valuta di lanciarlo al più presto nella mischia anche dal primo minuto. Cosa che accadrà certamente a Miguel Gutierrez, il mancino spagnolo acquistato ad agosto dal Girona e che finora non ha ancora giocato neanche per un minuto dopo l'intervento alla caviglia destra eseguito a luglio. Accadrà oggi, dovrà colmare il vuoto creato da Spina e Olivera: debutto a San Siro da ricordare".