Rrahmani di nuovo ko, quando rientrerà? Amir salterà altre tre partite: i dettagli

Nella giornata di ieri, alla vigilia di Milan-Napoli, Antonio Conte ha annunciato diverse assenze per stasera. Tra queste anche quella di Amir Rrahmani, che sembrava aver recuperato, invece non ci sarà. E, secondo l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, non ci sarà neanche mercoledì prossimo in Champions League contro lo Sporting e pure domenica prossima contro il Genoa. Si rivedrà direttamente dopo la sosta. Questo è quanto si legge sul quotidiano:

"È il primo grande scontro diretto del campionato per il Napoli. Conte dovrà affrontarlo con una difesa da reinventare a causa degli infortuni. Buongiorno salterà anche Sporting Lisbona e Genoa; probabilmente Rrahmani rientrerà dopo la sosta. [...] Al centro della difesa agiranno Beukema e Juan Jesus. Marianucci è l’unico cambio a disposizione di Conte ed è probabile che, se non stasera a San Siro, contro il Genoa possa trovare spazio".