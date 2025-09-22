Manna a Dazn: "Serve reazione da squadra! Ma col City mostrati attributi! Sul mercato..."

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, prima del match contro il Pisa è intervenuto al microfono di DAZN, cominciando con una battuta sul suo stato di forma dopo l'infortunio per un incidente avuto nelle scorse settimane: "Sono in netto miglioramento, ma non sono ancora a disposizione del mister, ci vorrà un po' di tempo".

La squadra che ha fatto il mercato migliore oggi può andare da sola in vetta alla classifica. "L'importante stasera è fare risultato per dare continuità in campionato, anche per una reazione da squadra dopo la partita di giovedì. Non è una questione di mercato, è più una questione di continuità. Hanno giocato di più quelli che c'erano già lo scorso anno. Dare continuità a un discorso tecnico e i valori che abbiamo è un vantaggio. Stasera non è facile, ma dobbiamo dimostrare di essere quello che siamo".

C'è qualcosa che vi ha portato a guardare di più i profili della Premier League? "Sicuramente la Premier League è il campionato migliore al mondo, dove ci sono i migliori calciatori, tanti talenti e tanti giocatori d'esperienza. De Bruyne è stato un'opportunità, Hojlund è un ragazzo che era già stato in Italia, un 2003. Purtroppo il k.o. di Lukaku è stato un fulmine a ciel sereno, ma abbiamo avuto la fortuna di avere a disposizione nel mercato un calciatore importante e l'abbiamo preso. La Premier è un campionato di riferimento per tanti motivi. Il Napoli deve ambire ad acquistare dei giovani prospetti e dei calciatori forti. E lì ci sono i calciatori forti".

Siete rammaricati per com'è andata col Manchester City? "C'è un po' di rammarico perché volevamo capire il nostro livello. Il Manchester City è una squadra forte, ben allenata. Noi abbiamo dimostrato personalità come sempre. Abbiamo dimostrato attributi. Ci hanno fatto due gol di grandi qualità, a dimostrazione che hanno dovuto fare giocate importanti per aprire la partita. C'è rammarico ma stasera dobbiamo reagire da squadra