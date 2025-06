Manna ha chiesto Miretti della Juve! Lo conosce bene: Napoli in agguato

Il Napoli bussa alla porta del club bianconero, la Juve, richiedendo un gioiellino, un calciatore di assoluta qualità sulla trequarti. Il ds Manna ha richiesto Fabio Miretti, 21 anni, 22 ad agosto, l’ultima stagione in prestito al Genoa dalla casa base Juventus. Manna, ex Juve, lo conosce benissimo sin dai tempi della Next Gen.

E lo ha sempre osservato e apprezzato, inserendolo già in passato nelle liste di mercato: centrocampista duttile, con Vieira ha giocato mezzala, nel tris di trequarti e nei tre davanti. Ha due fasi e buonissime doti offensive. Tre gol e tre assist, il suo score. Il Napoli è in agguato, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.