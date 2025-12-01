Manna: "Mercato? Cercheremo opportunità a centrocampo. Su McTominay e Conte..."

vedi letture

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel corso del Gran Galà del Calcio 2025: “Io l’ho già detto, parlare di mercato ora sminuirebbe il lavoro dell’allenatore e della squadra. Ci faremo trovare pronti, stiamo lavorando su delle cose, cercheremo delle opportunità. Sicuramente il focus è a centrocampo. De Bruyne ha un infortunio lungo, almeno fino a fine febbraio. Gilmour ne avrà per due mesi, almeno fino ai primi di febbraio. Anguissa tornerà un po’ prima. L’emergenza è a centrocampo“.

Com'è nata l'operazione McTominay? “Ne abbiamo parlato a inizio giugno con lo United e non pensavamo potessero privarsi di lui. Hanno aperto e noi ci siamo trovati pronti, il ragazzo ha subito avuto grande voglia di venire a Napoli“.

Sul calciatore del momento, David Neres: “Il merito è dell’allenatore che gli ha insegnato a fare determinate cose. All’Ajax fece vedere grandi qualità, andando allo Shaktar fece una scelta comolicata dalla guerra, al Benfica non era contento noi gli abbiamo dato la possibilità di esprimersi. Quando gioca è felice“.

Sulla rosa a disposizione di Conte: “Non si è mai lamentato di avere troppi giocatori, ha detto che è difficile aggiungere 9 giocatori, è normale. È stato bravissimo a inserirli gradualmente“.