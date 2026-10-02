McTominay verso l'addio? Tmw: "Senza rinnovo saluterà a giugno e sarà plusvaleza"

È stato uno dei grandi protagonisti dello scudetto conquistato due stagioni fa, ma il futuro di Scott McTominay al Napoli potrebbe essere lontano dall'azzurro. Il centrocampista scozzese, che compirà 30 anni l'8 dicembre, potrebbe infatti lasciare il club al termine della prossima stagione. A pesare è soprattutto la situazione contrattuale, come scrive TMW: in caso di mancato rinnovo, McTominay avrebbe un solo anno di accordo e quella della prossima estate sarebbe l'ultima occasione per il Napoli di realizzare una plusvalenza importante. La valutazione del giocatore potrebbe infatti aggirarsi tra i 25 e i 30 milioni di euro, a fronte di un valore residuo a bilancio di circa 7,5 milioni.

McTominay chiede 8 milioni: la Premier osserva

La richiesta economica del centrocampista per prolungare il contratto si aggirerebbe intorno agli 8 milioni di euro a stagione, cifra legata al peso avuto nelle ultime due annate. Un accordo a queste condizioni appare però complicato e, al momento, l'ipotesi di un ritorno in Premier League sembra prendere quota. Diversi club avevano già chiesto informazioni durante l'ultima estate, a partire dal Manchester United, che lo aveva lasciato partire, fino all'Aston Villa. Tra le possibilità viene citato anche il Real Madrid.