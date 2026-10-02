Beukema pronto al debutto: Allegri cambia il Napoli, ecco la nuova difesa

La novità di questi giorni arriva dal lavoro svolto da Massimiliano Allegri durante queste settimane di sosta e riflessione. Il tecnico del Napoli ha infatti sperimentato in allenamento la difesa a tre, schierando Sam Beukema sul centro-destra, una posizione già ricoperta dal difensore ai tempi di Antonio Conte. Un'opzione tattica in più per gli azzurri e, allo stesso tempo, una nuova opportunità di crescita per l'ex centrale del Bologna, che si è sempre mostrato disponibile a misurarsi con nuove soluzioni e compiti. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

La nuova linea difensiva studiata da Allegri

Le prove effettuate in questi giorni sembrano indicare una possibile novità anche in vista della ripresa del campionato. Allegri sta insistendo su una linea composta da Beukema come marcatore di destra, Amir Rrahmani al centro e Rafa Marin sul centro-sinistra. Un assetto che il tecnico sta valutando con attenzione e che potrebbe rappresentare una delle novità del Napoli a partire dalla sfida contro il Frosinone. Gli allenamenti della sosta stanno dunque offrendo indicazioni importanti sulle idee di Allegri, pronto a sfruttare la pausa per trovare nuovi equilibri e soluzioni tattiche.