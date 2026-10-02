Laboratorio Allegri: 8 protagonisti diversi per la difesa a tre

Il Napoli cambia. La difesa a tre richiama il passato di Allegri, dalla Juventus all'ultimo Milan, ma anche il Napoli di Antonio Conte, passato al 3-4-2-1 a novembre e capace di conquistare Supercoppa e secondo posto. Al momento si tratta di un'interpretazione ancora teorica, perché i movimenti possono modificare l'assetto iniziale. Le prove, però, proseguono in vista del Frosinone.

Beukema, Rrahmani e Rafa Marin: ma le alternative non mancano

Nelle sedute di questi giorni Allegri ha schierato Beukema sul centro-destra, Rrahmani al centro e Rafa Marin sul centro-sinistra. Le soluzioni, tuttavia, sono numerose. A sinistra può rientrare Badiashile, atteso dopo il ritorno in campo a Milano, mentre Olivera rappresenta un'altra alternativa, avendo già giocato da centrale in nazionale e da marcatore su entrambe le fasce con Conte. A destra, invece, oltre a Beukema, c'è Di Lorenzo, naturale interprete del ruolo grazie a corsa, spinta e capacità di inserimento. Anche Marianucci può essere utilizzato nella stessa posizione.