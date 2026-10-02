Svolta tattica favorirà Vergara? Allegri pensa a un nuovo ruolo

Antonio Vergara continua ad aspettare la sua prima con la Nazionale maggiore, mentre al Napoli Massimiliano Allegri lavora a nuove soluzioni tattiche in vista della ripresa del campionato. Secondo quanto riferito oggi da "la Repubblica", l'allenatore azzurro starebbe valutando con attenzione il 3-4-2-1, un sistema che potrebbe modificare gli equilibri della squadra e offrire nuove opportunità anche al giovane centrocampista offensivo. Vergara, reduce da un percorso di crescita importante, potrebbe infatti trovare una collocazione più avanzata rispetto a quella sperimentata in altre fasi della stagione.

Vergara dietro Højlund: l'idea di Allegri

Nel nuovo assetto, Vergara potrebbe agire come già fatto con Antonio Conte, ovvero alle spalle di Rasmus Højlund, formando con un altro trequartista la coppia a sostegno del centravanti. Una posizione che consentirebbe al giocatore di avvicinarsi maggiormente alla porta e di sfruttare le sue qualità tecniche, negli inserimenti e nell'ultimo passaggio. Allegri sta dunque studiando diverse possibilità per rendere più efficace la fase offensiva del Napoli, con il 3-4-2-1 tra le soluzioni prese in considerazione.