Monte ingaggi Serie A, Napoli sul podio! Solo Juventus e Inter pagano stipendi più alti
La Juventus torna in cima alla classifica delle società di Serie A che spendono di più per gli stipendi dei calciatori. È quanto emerge dall'approfondimento realizzato da TuttoMercatoWeb.com sul monte ingaggi della Serie A 2026/27. Complessivamente i venti club arrivano a sfiorare 1,3 miliardi di euro lordi, per una spesa superiore ai 700 milioni netti. I bianconeri precedono di pochi milioni l'Inter, mentre alle loro spalle si piazza il Napoli.
Napoli terzo per monte ingaggi, davanti al Milan
Gli azzurri occupano dunque il terzo posto tra le società maggiormente impegnate economicamente per gli stipendi della prima squadra, precedendo di poco il Milan. Sono queste le quattro società del campionato che superano quota 100 milioni di euro lordi in ingaggi. Situazione completamente diversa nella parte bassa della graduatoria. Il Lecce si conferma la società più parsimoniosa della Serie A, seguito dalle neopromosse Frosinone e Monza. L'altra formazione salita dalla Serie B, il Venezia, si colloca invece sostanzialmente a metà classifica.
Monte ingaggi Serie A 2026/27, la classifica per squadre
1. JUVENTUS: 149,42 milioni di € lordi (87,55 milioni di € netti)
2. INTER: 142,42 milioni di € lordi (82,5 milioni di € netti)
3. NAPOLI: 113,09 milioni di € lordi (65,50 milioni di € netti)
4. MILAN: 109,12 milioni di € lordi (68,61 milioni di € netti)
5. ROMA: 96,95 milioni di € lordi (54,63 milioni di € netti)
6. COMO: 75,5 milioni di € lordi (42,92 milioni di € netti)
7. ATALANTA: 74,4 milioni di € lordi (44,9 milioni di € netti)
8. LAZIO: 69,44 milioni di € lordi (38,31 milioni di € netti)
9. FIORENTINA: 61,13 milioni di € lordi (34,55 milioni di € netti)
10. TORINO: 59,1 milioni di € lordi (31,97 milioni di € netti)
11. VENEZIA: 44,143 milioni di € lordi (26,213 milioni di € netti)
12. BOLOGNA: 44,06 milioni di € lordi (24,92 milioni di € netti)
13. SASSUOLO: 40,16 milioni di € lordi (23,12 milioni di € netti)
14. UDINESE: 38,42 milioni di € lordi (22,78 milioni di € netti)
15. GENOA: 33,32 milioni di € lordi (18,53 milioni di € netti)
16. CAGLIARI: 28,92 milioni di € lordi (16,41 milioni di € netti)
17. PARMA: 26,29 milioni di € lordi (14,86 milioni di € netti)
18. MONZA: 25,54 milioni di € lordi (14,31 milioni di € netti)
19. FROSINONE: 23,15 milioni di € lordi (12,485 milioni di € netti)
20. LECCE: 18,43 milioni di € lordi (10,38 milioni di € netti)
* dati a fonte Capology.com
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