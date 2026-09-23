Centro sportivo, ADL annuncia: "Lo farò a Qualiano! 10 campi su 17 ettari e mezzo più gli uffici"

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De Laurentiis svela importanti novità sul futuro centro sportivo del Napoli. Individuata un'area a Qualiano destinata alla prima squadra e al settore giovanile.

Novità importanti sul futuro centro sportivo del Napoli. A parlarne è stato direttamente Aurelio De Laurentiis, intervenuto in conferenza stampa dopo aver ricevuto a Palazzo Grazioli, a Roma, il Premio Sportivo alla Carriera dell'Associazione della Stampa Estera in Italia. Il presidente ha raccontato le difficoltà incontrate nella ricerca dell'area adatta e ha annunciato di aver individuato una possibile soluzione a Qualiano.

De Laurentiis: "Abbiamo trovato 17 ettari e mezzo"

De Laurentiis ha spiegato: "Posso dare due notizie. Iql discorso della prima pietra del centro sportivo è stato complicato. Avevamo individuato un terreno, ma a Napoli andando avanti nelle verifiche si scoprono situazioni che diventano divertenti e allo stesso tempo patetiche. Quando fai le visure sulla proprietà, per esempio, scopri che c'era un'opzione di affitto ormai scaduta. Non volendo coinvolgere neppure gli agronomi che già lavorano per me sullo stadio, ne ho chiamato uno da Firenze e gli ho fatto esaminare 27 location, valutando la qualità dei terreni e verificando che non fossero inquinati. Poi bisogna confrontarsi con i proprietari dei terreni agricoli. Molti li hanno concessi in gestione a coloni per periodi di tre, cinque o dieci anni e diventa difficile liberarli, se non pagando cifre molto più alte. A quel punto tutto diventa sproporzionato. Adesso, però, a Qualiano abbiamo trovato 17 ettari e mezzo: lì realizzeremo dieci campi di calcio e 7.500 metri quadrati tra uffici e spogliatoi, destinati alla prima squadra e a tutto il settore giovanile".