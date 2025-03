McTominay affaticato: le ultime sulle condizioni dello scozzese

vedi letture

Il Napoli ricomincerà la caccia a una vittoria che manca da cinque partite

Nei giorni scorsi si era diffusa un pochino di preoccupazione per le condizioni di Scott McTominay, alle prese con un affaticamento muscolare. A fare il punto sulle condizioni dello scozzese è l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Domenica, senza Anguissa e con McTominay un po’ affaticato ma pronto a mettercela tutta per arrivare pronto a sostenere l’azione, toccherà a Lobo dirigere l’orchestra. Con ogni probabilità ancora insieme con Gilmour, aiuto regista e interdittore di assoluto livello. Un altro lottatore con cervello.

E mai come in questo caso la sinfonia dovrà essere d’autore: contro la Fiorentina, reduce dall’impegno di Atene in Conference, il Napoli ricomincerà la caccia a una vittoria che manca da cinque partite. L’ultima volta contro la Juve, il 25 gennaio: dopo i quattro pareggi e la sconfitta con il Como, con la classifica cortissima e l’Atalanta attesa dal doppio impegno in sequenza contro Juventus e Inter, i 3 punti sono aria.