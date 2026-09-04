McTominay, già in estate primi campanelli d'allarme: l'episodio al Mondiale

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Secondo quanto riferito da Il Mattino, il primo episodio di aritmia per Scott McTominay, centrocampista del Napoli, si sarebbe verificato a giugno, poco prima dell’esordio della Scozia al Mondiale. Lo staff sanitario azzurro, già alle prese con una fase di profondo cambiamento dopo l’addio di Conte, era stato immediatamente informato. Il problema, accompagnato anche da uno stato influenzale, aveva messo in dubbio la presenza del giocatore nelle gare della fase a gironi. La situazione sembrava però essere rientrata e, dopo le vacanze, l’ex Manchester United è rimasto costantemente sotto osservazione da parte dello staff medico del Napoli.

Nuovo episodio e monitoraggio

Un nuovo episodio di aritmia, verificatosi prima della sfida casalinga contro il Como, aveva fatto scattare l’allarme in vista della gara di domenica. La volontà del calciatore, unita alla tranquillità emersa dagli ulteriori accertamenti, aveva però permesso a McTominay di scendere regolarmente in campo da titolare. L’idea iniziale era quella di sfruttare la sosta per fermarsi e completare il percorso di valutazione, così da poter tornare al meglio all’attività agonistica nel mese di ottobre. La situazione ha però richiesto un ulteriore approfondimento e una gestione ancora più prudente del problema.