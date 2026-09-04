Ufficiale Ricordate Dendoncker? Meteora al Napoli e svincolato, riparte dalla Croazia

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Leander Dendoncker è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Hajduk Spalato. Il centrocampista, con un passato anche al Napoli, ha firmato fino al 2028.

Leander Dendoncker riparte dalla Croazia. L’Hajduk Spalato ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista belga, rimasto svincolato dopo la conclusione della sua esperienza con il Real Oviedo. Il classe 1995 ha firmato un contratto fino all’estate del 2028 e indosserà la maglia numero 18. Dendoncker è stato scelto per occupare il ruolo di mediano davanti alla difesa, posizione considerata prioritaria dal club croato, e sarà a disposizione del gruppo già dal prossimo allenamento.

Cresciuto nell’Anderlecht, con cui ha esordito tra i professionisti nel 2013, il belga ha collezionato 171 presenze con il club di Bruxelles, conquistando un campionato e due Supercoppe nazionali. Nel 2018 è passato al Wolverhampton, prima in prestito e poi a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro, totalizzando 159 presenze e nove gol. Nel 2022 il trasferimento all’Aston Villa, seguito dalle esperienze con Napoli, Anderlecht e Real Oviedo. Con la nazionale belga ha invece raccolto 32 presenze e un gol, partecipando al Mondiale del 2018, chiuso al terzo posto, agli Europei del 2020 e ai Mondiali del 2022 in Qatar.

Hajduk Spalato, Graf esalta Dendoncker: “Può diventare un leader dentro e fuori dal campo”

Il direttore sportivo Robert Graf ha espresso grande soddisfazione per l’arrivo del centrocampista, sottolineandone esperienza, qualità tecniche e capacità di garantire equilibrio alla squadra. Il dirigente ha inoltre evidenziato il contributo che Dendoncker potrà offrire alla crescita dei giovani e ha spiegato che il giocatore avrà bisogno di un periodo per ritrovare la migliore condizione fisica: “Siamo estremamente felici che Leander abbia scelto di unirsi a noi. È un centrocampista esperto e intelligente, capace di garantire equilibrio, stabilità e tranquillità alla squadra. Ha una grande qualità nel palleggio, sa dettare i tempi di gioco e ci aiuterà anche nella fase difensiva grazie alla sua intensità nel pressing. La sua esperienza sarà fondamentale per la crescita dei nostri giovani. Avrà bisogno di un po' di tempo per ritrovare la migliore condizione fisica, ma siamo pronti ad accompagnarlo in questo percorso e siamo convinti che possa diventare un leader dentro e fuori dal campo”.