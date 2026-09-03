Ufficiale Problema per Giovane! Il brasiliano è stato operato a Villa Stuart: i tempi di recupero

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Sommario: Nuovo infortunio in casa Napoli. Giovane è stato operato per un'ernia inguinale e tornerà a disposizione soltanto dopo la sosta.

Nuovo stop per il Napoli. Giovane Santana è stato sottoposto questa mattina a un intervento chirurgico per risolvere un problema di ernia inguinale. A comunicarlo è stato direttamente il club azzurro attraverso una nota ufficiale: "Questa mattina Giovane è stato sottoposto, presso la Casa di Cura Villa Stuart, a intervento di correzione per ernia inguinale. Il calciatore tornerà disponibile dopo la sosta".

Giovane salta Inter, Bologna e Fiorentina

Massimiliano Allegri dovrà quindi fare a meno dell'attaccante almeno per le prossime tre giornate di campionato: Giovane non sarà disponibile contro Inter, Bologna e Fiorentina, con il rientro previsto soltanto dopo la sosta. Il brasiliano avrebbe saltato anche la sfida di Champions League contro l'Arsenal, indipendentemente dall'infortunio: Giovane, infatti, non è stato inserito nella lista UEFA presentata dal Napoli per la competizione. Un'altra assenza per Allegri in una fase già particolarmente delicata della stagione.