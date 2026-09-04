Rinnovo McTominay in stand-by: distanza eccessiva col Napoli per lo stipendio

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Scott McTominay non ha ancora rinnovato il contratto con il Napoli e, al momento, la distanza tra le parti resta significativa. La trattativa per il prolungamento non è ancora arrivata a una svolta e le richieste del centrocampista rappresentano uno dei principali ostacoli da superare. Il dialogo prosegue, ma serve un avvicinamento importante per poter arrivare a un’intesa.

McTominay, la richiesta per il rinnovo

Il centrocampista scozzese avrebbe chiesto 7 milioni di euro per prolungare il proprio rapporto con il Napoli. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Una cifra che, allo stato attuale, mantiene ancora lontane le parti. Il club dovrà quindi valutare la richiesta e capire se esistono i margini per trovare un punto d’incontro. La volontà di arrivare al rinnovo resta sul tavolo, ma la distanza economica è ancora notevole e servirà un nuovo confronto per provare a sbloccare la situazione.