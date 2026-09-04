Radio TN Calciomercato Napoli, Caccavale: “Il club ha pagato i soldi buttati l’anno scorso con Conte”

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A fare il punto è Ernesto Caccavale, che analizza il calciomercato del Napoli e le ragioni alla base della strategia societaria.

Il mercato del Napoli continua a far discutere, tra investimenti importanti nella scorsa stagione e una sessione estiva caratterizzata da maggior prudenza. Le difficoltà nel piazzare alcuni calciatori in uscita hanno condizionato le strategie del club, alimentando riflessioni sulle scelte della società e sulla gestione della rosa. Ne abbiamo parlato con Ernesto Caccavale, giornalista ed ex europarlamentare, intervenuto nel corso di 'Difendo la Città' sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania: "Dopo lo scudetto vinto con Spalletti, il Napoli ha azzeccato pochi acquisti. Dunque non posso dare la colpa a De Laurentiis di voler rivalutare determinati calciatori in rosa. Adesso il problema qual è? Abbiamo dovuto fare le nozze con i fichi secchi e si è capito dal primo secondo. La società ha dovuto fare questo non mercato.

Si è evinto che la maggior parte dei cosiddetti esuberi non ha mercato. L’unico che ha avuto richieste, oltre Gutierrez, è stato Lang, che però era richiesto in prestito. Tutti gli altri non hanno ricevuto offerte serie d’acquisto. Dopo l’ultimo mercato sballato, purtroppo anche per colpa di Conte, quest’anno tutti erano sul mercato. Se fosse arrivata una proposta anche per McTominay, credo che De Laurentiis l’avrebbe valutata. Gutierrez è stato strapagato dal Bayer Leverkusen così come il Napoli ha strapagato giocatori assurdi come Beukema, Lang e Lucca. Se l’anno scorso abbiamo buttato tutti questi soldi perchè Conte voleva i giocatori disponibili già prima di Dimaro, è evidente che quest’anno De Laurentiis abbia abbassato la saracinesca”.