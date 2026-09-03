Giovane dopo l'operazione: "Avevo l'ernia da mesi. Vi spiego perché abbiamo anticipato l'intervento"

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Giovane rassicura i tifosi del Napoli dopo l'intervento per l'ernia inguinale. L'attaccante brasiliano spiega la decisione di operarsi subito.

Giovane ha voluto rassicurare tutti dopo l'intervento di correzione per ernia inguinale effettuato a Villa Stuart, a Roma. L'attaccante del Napoli ha pubblicato sui social una foto sorridente dal letto d'ospedale, spiegando anche i motivi che hanno portato alla decisione di operarsi: "Ciao tifosi, purtroppo ho scoperto con sorpresa di avere un'ernia già da alcuni mesi; col passare del tempo ha iniziato a darmi fastidio e quindi, di comune accordo con lo staff, i medici e il direttore, abbiamo deciso di anticipare l'intervento".

Giovane: "Voglio essere al 100% per aiutare il Napoli"

Il brasiliano ha chiarito dunque di aver scelto di risolvere subito il problema per poter affrontare al meglio il resto della stagione: "In modo da poter essere al 100% per aiutare la squadra durante la stagione!". Giovane ha poi rassicurato sulle proprie condizioni e ringraziato chi lo ha seguito durante l'operazione: "Voglio ringraziare Dio perché tutto è andato per il meglio e ringraziare i medici per tutto il loro sostegno! Ci vediamo presto in campo! Forza Napoli".