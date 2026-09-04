Sorpresa Allegri: potrebbe rivoluzionare il centrocampo con l'Inter, l'idea
De Bruyne può trovare spazio praticamente ovunque nel Napoli di Allegri, grazie alla sua duttilità e alla capacità di adattarsi a diverse soluzioni tattiche. Nel 4-3-3, per esempio, potrebbe agire da mezzala, ma non è l’unica possibilità per disegnare il centrocampo azzurro. L’allenatore potrebbe infatti optare per una struttura differente, modellando il reparto sulle caratteristiche dei suoi uomini. Potrebbe esserci dunque lui secondo La Gazzetta dello Sport in campo domani contro l'Inter.
Le possibili soluzioni a centrocampo
Una delle alternative potrebbe prevedere due play, con Lobotka affiancato da Gilmour, oppure una soluzione con un solo regista, affiancato da Anguissa, qualora il camerunense dovesse ritrovare la piena condizione fisica. In questo scenario, De Bruyne avrebbe la libertà di interpretare il ruolo di fine dicitore, dando qualità e imprevedibilità alla manovra. Diverse opzioni, dunque, per un centrocampo che Allegri potrà plasmare in base alle esigenze della squadra e alle caratteristiche dei singoli.
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