McTominay, i tempi di recupero: quante partite salta e la data del rientro

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Scott McTominay sarà costretto a fermarsi. In seguito all’insorgenza di una lieve aritmia benigna, il centrocampista sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento di correzione mediante ablazione con tecnica PFA. Un’operazione programmata per risolvere il problema e permettere al giocatore di tornare in campo nelle migliori condizioni. Lo stop arriva in un momento delicato per il Napoli e per Allegri, che dovrà fare a meno di una pedina importante del proprio centrocampo nelle prossime settimane. Il recupero di McTominay, infatti, non è previsto prima della pausa per le nazionali, dopo la quale il giocatore potrà gradualmente tornare a disposizione del tecnico.

McTominay salta Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina

Il calendario degli impegni conferma l’importanza dell’assenza. McTominay non sarà infatti disponibile per la sfida contro l’Inter e salterà anche l’appuntamento di Champions League contro l’Arsenal. Il centrocampista dovrà inoltre restare ai box nelle successive gare contro Bologna e Fiorentina, lasciando ad Allegri il compito di trovare soluzioni alternative per coprire la sua assenza. Il rientro è dunque previsto dopo la sosta per le nazionali e, salvo imprevisti nel percorso di recupero, la prima partita utile dovrebbe essere quella contro il Frosinone. Però anche McTominay ha spiegato che forse ci vorrà piu tempo.