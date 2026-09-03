Ufficiale Conferenza Allegri prima di Inter-Napoli: data e orario

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Massimiliano Allegri parlerà domani alle ore 14 in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter. Il tecnico del Napoli presenterà la gara di San Siro e farà il punto sulle condizioni della squadra, sulle possibili scelte di formazione e sulle strategie in vista del big match.