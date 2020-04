Mediaset - Sprint Inter per Mertens! Offerto biennale a cifre superiori: la proposta può separarlo dal Napoli

C'è una pericolosissima offerta dell'Inter tra il Napoli e quel rinnovo di Dries Mertens che due mesi fa sembrava praticamente scontato. Un'offerta che più di qualunque altra tentazione estera (Premier League) potrebbe dividere le strade dell'attaccante e del club di De Laurentiis. Alla base di tutto non solo condizioni contrattuali nettamente diverse, ma lo strascico della famosa multa per l'ammutinamento di novembre.

L'AFFONDO - Secondo Sportmediaset, l'Inter è disposta a offrire un biennale da 6 milioni a stagione più un'opzione per un eventuale terzo anno. Praticamente un milione in più rispetto alla cifra proposta dal Napoli, ma senza legare 500.000 euro a stagione al rendimento e soprattutto senza il vincolo dei diritti d'immagine che esiste per gli azzurri. Mertens avrebbe già un 'alleato' all'Inter: il suo amico e connazionale Lukaku. La società nerazzurra lo ha individuato da tempo come sostituto di Sanchez.