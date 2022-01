Mercato a costo zero con vista sul futuro: il Napoli chiude la sessione invernale con un solo innesto

E' ufficialmente concluso alle ore 20 il calciomercato in Italia. Il Napoli chiude la sessione invernale con l’innesto in prestito dal Manchester United di Axel Tuanzebe che numericamente rimpiazza il partente Manolas. In generale è stato un mercato d’attesa quello degli azzurri con vista sul futuro. Bloccato il terzino del Getafe Mathias Olivera per l’estate che molto probabilmente andrà a sostituire Ghoulam in scadenza a giugno. Per il resto molto del mercato del Napoli dipenderà dall’accesso alla Champions League e dalla situazione relativa ai rinnovi di contratto. In particolare da monitorare il futuro di Mertens e di Koulibaly e Fabian Ruiz, entrambi in scadenza nel 2023. Altro tema caldo sarà il sostituto di Lorenzo Insigne che al termine della stagione saluterà Napoli per iniziare l'avventura in MLS al Toronto.