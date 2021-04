Milan ko e il Napoli crede nella Champions: spunta la frase di Gattuso nello spogliatoio

Il Milan perde col Sassuolo, il secondo posto è virtualmente a tre punti di distanza in caso di vittoria, questa sera, contro la Lazio. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che "Gattuso ha chiesto ai suoi di vivere la gara di questa sera come una finale per arrivare in Champions".

Per il Napoli, quella di stasera è una ghiotta occasione per rientrare in corsa per la Champions League. Anche la Lazio insegue il quarto posto e quindi la vittoria avrebbe valore doppio per la formazione allenata da Gattuso.