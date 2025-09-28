Live Milan-Napoli in diretta: Marianucci e Gutierrez debuttano dal 1'

20.10 - Entrano in campo i calciatori del Milan.

19.45 - Il Napoli scenderà in campo in veste azzurra.

19.35 - Sono ufficiali le formazioni di Milan-Napoli, posticipo della quinta giornata di Serie A. Conte deve far fronte a diverse assenze nel reparto difensivo (out Buongiorno, Rrahmani, Olivera e Spinazzola) e lancia dal primo minuto due esordienti in maglia azzurra. Marianucci fa coppia al centro della difesa con Juan Jesus, Beukema viene risparmiato per la sfida di mercoledì in Champions con lo Sporting. Gutierrez fa il suo esordio in Serie A sulla fascia sinistra, completano la difesa capitan Di Lorenzo e Meret in porta. A centrocampo confermati i Fab Four: Anguissa, Lobotka, De Bruyne e McTominay, con Politano a destra e Hojlund in attacco.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupiñán; Pulisic, Giménez. A disp.: Terracciano, Pittarella, Ricc, De Winter, Loftus-Cheek, Leao, Nkunku, Athekame, Odogu, Bartesaghi. All. Allegri.

NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Gutierrez; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. A disp.: Ferrante, Milinkovic-Savic, Gilmour, Neres, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Ambrosino, Lang. All. Conte.

19.00 - Manca sempre meno all'inizio del match di San Siro, iniziano a riempiersi gli spalti

18.35 - Aperti i cancelli del Meazza: già tantissimi i tifosi presenti all'esterno dell'impianato milanese

18.15 - Sky Sport conferma: contro il Milan a San Siro Antonio Conte schiererà Luca Marianucci dal primo minuto, visto che non figura nella lista Champions League. Una scelta dettata dall’emergenza difensiva (quattro assenzi: Alessandro Buongiorno, Amir Rrahmani, Mathias Olivera e Leonardo Spinazzola) e dalla necessità di gestire le energie della squadra.

17.30 - Salgono le quotazioni di Marianucci al centro della difesa! Quindi la difesa potrebbe essere stravolta: a destra Di Lorenzo, al centro Juan Jesus e Marianucci più di Beukema, a sinistra l'unica opzione al momento sembra Gutierrez, che però non mette piede in campo dallo scorso 24 aprile

17.00 - Aggancio momentaneo della Roma al Napoli in testa alla classifica. I giallorossi passano 2-0 contro il Verona. Pari per 0-0 nel derby toscano.

15.00 - Iniziano Roma-Verona e Pisa-Fiorentina.

14:30 - Termina 3-1 la prima gara della domenica di Serie A: il Sassuolo passa con l'Udinese con una netta vittoria.

12.00 - Gruppo squadra rientrato in hotel.

10.40 - Classica rifinitura per il gruppo azzurro al campo dell'Alcione Milano.

È il giorno di Milan-Napoli e dunque amici ed amiche di TuttoNapoli benvenuti nella diretta testuale della gara! Vi accompagneremo sin dalla mattina al fischio d'inizio a San Siro.