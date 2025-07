Ultim'ora Milinkovic-Savic al Napoli entro domani! Sky: affare da 22,5mln totali

Nuovo colpo in attivo per il Napoli. Attesa tra oggi e domani la chiusura per Milinkovic-Savic dal Torino: operazione da 22,5 milioni di euro. Percorso inverso per Ngonge, ceduto in prestito proprio al Torino. Lo riferisce su X il giornalista esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, di Sky Sport. "Non si ferma il mercato del Napoli: in chiusura l’arrivo di Milinkovic Savic dal Torino, che a sua volta accoglierà Ngonge in prestito. Attesa tra oggi e domani la definizione della trattativa per Vanja Milinkovic Savic, portiere granata, a 22,5 milioni di euro. Trattativa che avevamo raccontato da marzo, con il serbo che è sempre stato l’obiettivo numero uno di Conte per la porta, nonostante il rinnovo di Meret", si legge sul sito.

Il portiere serbo era stato accostato da tempo al club azzurro, già prima dell'ufficialità del rinnovo di Meret. Piace al Napoli e piace a Conte, trattativa viva, concreta. Milinkovic-Savic, anni 28, è stato tra i migliori portieri dell'ultimo campionato e ha due doti: è un para-rigori e ha una grande tecnica di base. In carriera ha iniziato come centrocampista. Personalità, qualità nei rilanci e grande fisicità essendo alto 2,02 metri. Insomma, doti che intrigano. Il Napoli ci pensa come alternativa a Meret nell'anno del ritorno in Champions League.