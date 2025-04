Monza-Napoli, ultime di formazione: Rafa Marin titolare! La scelta fra Gilmour e Anguissa

Il Napoli ha perso anche Juan Jesus per infortunio e, con le condizioni di Buongiorno intorno alle quali pende ancora una grande incertezza, scalda i motori per l'esordio in Serie A lo spagnolo Rafa Marin. Arrivato in estate dal Real Madrid, il centrale difensivo classe 2002 ha trovato ben poco spazio in questo primo anno in Italia ma col Monza potrebbe arrivare il suo momento.

Fino a qui in Serie A ha disputato appena 23 minuti, dei quali 18 li ha raccolti lunedì scorso con il subentro contro l'Empoli. Ha giocato invece due gare su due da titolare in Coppa Italia, a fine settembre contro il Palermo e poi negli ottavi persi contro la Lazio. All’U-Power Stadium, riferisce Sky Sport, sarà lui a scendere in campo dal primo minuto accanto ad Amir Rrahmani. Antonio Conte riavrà a disposizione, dopo il turno di squalifica, sia Di Lorenzo che Anguissa. Il camerunese è al momento favorito su Billy Gilmour per una maglia da titolare.