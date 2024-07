Live Napoli-Brest 1-0: (42' Raspadori), palo di Kvara! Secondo tempo in corso

88' - ULTIMO CAMBIO PER IL NAPOLI: esce Di Lorenzo, entra Mezzoni.

87' - Altra punizione dal limite per il Brest di Mbock: palla ancora alta.

84' - DEL CASTILLO! Da un cross dalla sinistra il 10 del Brest anticipa Mario Rui a centro area: palla che esce di poco.

83' - NATAN! Dagli sviluppi del corner stacco di testa di Natan: palla alta sulla traversa.

82' - Cheddira allarga a sinistra per Mario Rui, cross deviato in angolo.

79' - CAMBIO PER IL NAPOLI: esce Kvara, entra Cheddira.

78' - KVARA! Ngonge crossa al centro rasoterra, botta del georgiano rimpallata in angolo.

77' - Triplo cambio per il Brest.

75' - Conclusione deviata: calcio d'angolo per il Brest.

73' - Ci prova Del Castillo con una punizione da fuori area: palla alta.

70' - Conte rivoluziona la squadra, gli azzurri si schierano sempre col 3-4-2-1: Caprile; Di Lorenzo, Juan Jesus, Natan; Zerbin, Cajuste, Folorusho, Mario Rui; Ngonge, Kvara; Simeone.

69' - Doppio cambio per il Brest: escono Lage e Ndiyae, entrano Cablan e Mbock

67' - Magistrale apertura di Kvara per Mazzocchi, l'esterno s'inserisce centralmente ma si allunga troppo la palla in area, Bizot esce e blocca.

65' - Cross di Mazzocchi, tuffo di Le Douaron testa di che salva in angolo.

59' - ANGUISSA! Kvara serve con un pregevole assist in area il camerunense che stoppa di petto e prova la rovesciata: palla fuori.

57' - PALO DI KVARA! Il goergiano riceve dalla sinistra Spinazzola, destro a giro rasoterra che centra il montante!

56' - DEL CASTILLO! Tiro cross dalla destra che sfiora l'incrocio dei pali.

51' - Azione insistita del Napoli, destro di Kvara rimpallato.

48' - Bella chiusura di Buongiorno in corner, il difensore fa bene la diagonale e anticipa un avversario a centro area.

46' - Si fa male alla caviglia destra Di Lorenzo, il capitano resta a terra per qualche secondo ma poi si rialza. Niente di grave.

46'' - MERET! Mazzocchi si fa scalcare da un cross sul secondo palo: Del Castillo va al tiro, ma Meret è bravo a respingere sul primo palo.

21.02 - INIZIA IL SECONDO TEMPO! Nessun cambio per il Napoli.

20.46 - TERMINA QUI IL PRIMO TEMPO!

45' - Discesa sulla fascia di Mazzocchi, cross deviato e altro calcio d'angolo per il Napoli. Il napoletano viene osannato dal pubblico col coro "Pasquale, Pasquale".

42' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!! RASPADORI!!! Raspadori apre per Mazzocchi e s'inserisce in area, cross perfetto, controllo delicato di destro e girata di sinistro dell'ex Sassuolo che realizza una rete splendida! 1-0 Napoli!

41' - KVARA SCATENATO! Il georgiano danza sulla pala e salta gli avversari come birilli, palla al centro per Spinazzola che in area viene anticipato.

38' - POLITANO! Lobotka serve Politano in area, sinistro sul secondo palo deviato che Bizot rispinge ancora di piede.

34' - KVARA! Dribbling in area del georgiano, sinistro ravvicinato da posizione defilata: Bizot devia in angolo con la gamba.

30 ' - Altro calcio d'angolo per il Napoli, dalla bandierina va Raspadori. Dagli sviluppi del corner Lage viene colpito da una pallonata di Politano e resta a terra per qualche secondo.

22' - SPINAZZOLA! Lancio lungo di Mazzocchi per Politano, controllo perfetto, si accentra e cede la palla in area per Spinazzola che mira sul secondo palo: Bizot devia in angolo

22' - TRAVERSA DI SPINAZZOLA! Dalla bandierina Raspadori, pala al centro, spizzata di Di Lorenzo e Spinazzola sulla linea centra la traversa.

21' - Primo corner per il Napoli dopo un rimpallo.

17' - POLITANO! L'ex Inter riceve da Kvara dopo una giocata di classe del georgiano, tiro a giro che termina mezzo metro sopra l'incrocio.

16' - Lobotka apre bene per Mazzocchi, l'esterno va sul fondo: tiro-cross che termina sul fondo.

13' - CAMARA! L'attaccante del Brest ci prova dalla media distanza, palla centrale bloccata da Meret.

12' - Buona riparetenza di Politano, l'esterno allarga sulla sinistra per Spinazzola che lascia a Kvara. Il georgiano si accentra e tenta il tiro a giro: pallone rimpallato.

9' - Bella discesa sulla destra di Mazzocchi, palla al centro per Kvara, anticipato. Sulla respinta della difesa arriva Politano, ma la conclusione viene rimpallata.

5' - Cross dalla destra per Ajorque, conclusione volante deviata in angolo. Dal calcio d'angolo ancora Ajorque colpisce di testa, palla alta sopra la traversa.

2' - Giocata di Kvara sulla trequarti difensiva per Raspadori, atterrato l'attaccante.

20.00 - PARTITI!

19.55 - Squadre in campo.

19.45 - Le squadre rientrano negli spogliatoi.

19.38 - A bordo campo il presidente Aurelio De Laurentiis si intrattiene a parlare con lo scrittore Maurizio De Giovanni.

19.25 - Anche il Brest scende in campo per il riscaldamento.

19.24 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Brest, seconda amichevole degli azzurri a Castel di Sangro. Antonio Conte conferma il 3-4-2-1. In porta Meret, linea a tre difensiva composta da Di Lorenzo e Buongiorno braccetti, Rrahmani centrale. Esterni di centrocampo Mazzocchi a destra e Spinazzola a sinistra. In mediana Anguissa e Lobotka. Dietro il centravanti Raspadori, agiranno Politano e Kvaratskhelia.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahamani, Buongiorno; Mazzocchi, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratkshelia; Raspadori. All. Conte.

BREST (4-3-3) : Bizot; Lage, Ndiaye, Le Cardinal, Lala; Martin, Magnetti, Camara; Le Douron, Ajorque, Del Castillo. All. Roy.

19.20 - Entrano gli azzurri in campo per il riscaldamento.

19.12 - Portieri del Napoli in campo per il riscaldamento.

17.00 - Conte lancerà Buongiorno dal primo minuto a centro della difesa, assente Amir Rrahmani alle prese con quale problema fisico, qualche dubbio anche su Rafa Marin che ieri ha lasciato l’allenamento dopo un infortunio alla caviglia sinistra, è caduto mentre stava facendo un esercizio nel pomeriggio. Victor Osimhen non sarà impiegato, per il resto Conte punterà sul miglior undici possibile con Lobotka, Kvara e Politano dal primo minuto. (LEGGI LA NOTIZIA)

16.30 - Si alza il livello a Castel di Sangro. E' il giorno del quarto test estivo contro il Brest, ma soprattutto è il giorno di Antonio Conte che festeggia 55 anni. Allo scoccare della mezzanotte è già arrivato il tweet di Aurelio De Laurentiis ("Tanti auguri Antonio! Un compleanno festeggiato lavorando insieme a tutti noi. La tua nuova famiglia calcistica azzurra"), ma il presidente non potrà fargli il regalo più atteso da parte del tecnico, la fine del tormentone estivo riguardante i centravanti e la definizione della staffetta dell'estate.

16.00 - La squadra francese, sul suo sito ufficiale, ha presentato così la gara contro gli azzurri: “La stagione 2023-24 è stata complicata, dato che il Napoli, da campione in carica, ha concluso il campionato con un modesto 10° posto. Nessuna Coppa europea in questa stagione per la squadra ora allenata da Antonio Conte, ma una cosa è certa: lo Stade Brestois 29 sfiderà un club storico questo mercoledì 31 luglio!”.

Il Napoli ha vinto senza subire gol contro Anaune, Mantova, Egnatia e ora il Brest e sabato il Girona. Poi sabato prossimo esordio col Modena in Coppa Italia. Si avvicina la nuova stagione.

Alle ore 20 quarta amichevole del Napoli che affronterà i francesi del Brest che disputeranno la Champions League. Grande attesa per le scelte di formazione di Conte nel giorno del suo 55esimo compleanno. La formazione del Brest ha concluso l'ultima Ligue 1 al terzo posto dietro Psg e Monaco.