Napoli-Egnatia 4-0, le pagelle: qualità ed aggressività! Che asse Spina-Kvara, segnali da Natan e non solo

Le pagelle di Napoli-Egnatia 4-0

Meret 6 - Nulla di trascendentale, ma la linea è alta e lui gioca molto al limite dell'area sulle palle lunghe degli albanesi. Dopo l'ultima uscita incassa anche gli applausi di Conte dalla panchina (dal 46' Caprile 6 - Mai impegnato, un'uscita nel finale e un po' di giro palla senza pressione quando gli albanesi non salgono più)

Di Lorenzo 6,5 - Il Napoli non sviluppa tantissimo dal suo lato, ma quando lo fa incide, come per il tocco che accomoda il pallone per il 2-0 di Politano. E' pienamente nella partita, lucido a differenza di tante gare della scorsa stagione ed è già evidente per il salvataggio alla mezz'ora a pochi passi da Meret, evitando probabilmente il gol albanese (dal 46' Rafa Marin 6 - Assorbite meglio indicazioni ed anche i carichi di lavoro, che sta soffrendo particolarmente, sembra più in fiducia anche in costruzione, imbucando bene per il centrocampo. Sfiora anche il gol di testa su angolo)

Rrahmani 6 - Schierato centralmente nella linea a tre, si limita a chiudere e smistare semplicemente ai lati. Su uno dei pochi pericoli in area è comunque attento nel chiudere senza rischiare l'intervento (dal 46' Buongiorno 6 - Preciso, attento, senza troppi fronzoli. L'Egnatia si vede poco nella ripresa: ordinaria amministrazione per uno come lui)

Natan 6,5 - Tra i più positivi. Ha voglia, fame, aggressività, si sgancia anche molto e col passare dei minuti prende coraggio anche palla a terra in costruzione, servendo pure un assist per un primo tiro di Kvara che termina alto. Un paio di chiusure evidenziano le sue qualità, non sfruttate al primo anno in Italia e chissà se Conte proverà a tirare fuori dandogli fiducia (dal 46' Juan Jesus 6 - Giro palla in sicurezza, poco sollecitato nel secondo tempo quasi inesistente degli albanesi)

Mazzocchi 6 - Spinge molto, arrivando spesso sul fondo ma con risultati alterni o alzando la pressione. La gamba gira, tanti suggerimenti al centro, ma anche qualche errore quando l'azione si sviluppa nello stretto (dal 46' Zerbin 7 - Gli bastano pochi minuti per volare a campo aperto, attendere il movimento della difesa e punirlo servendo Simeone solo in area per il tris. E' ispiratissimo e addirittura di prima manda in gol Ngonge)

Anguissa 6 - Attento, generoso quando gli albanesi provano a ribaltare l'azione. Anche lui mostra un atteggiamento mentale diverso, al di là di qualche bella giocata e di qualche errore tecnico dettato dalla fase della preparazione (dal 46' Folorunsho 6 - Fa intravedere cosa potrà dare alla squadra, posizionandosi sempre bene quando in non possesso, prendendosi anche un giallo pur di spezzare l'azione, per poi sdoppiandosi nelle due fasi e rappresentare sempre una minaccia a rimorchio)

Lobotka 6,5 - Primi minuti e naturalmente poca brillantezza, sbagliando anche molto tecnicamente nella prima fase. Poi le qualità sono assolute ed indiscutibili, capisce il recupero in pressing di Kvara e chiude lo scambio con un assist straordinario per il gol del vantaggio (dal 46' Iaccarino 6 - Una frazione di gioco importante per uno dei migliori talenti delle giovanili azzurre degli ultimi anni, confermando le buone potenzialità in regia) (dal 77' Cajuste sv)

Spinazzola 6,5 - Quando parte, non lo tengono ed arriva spesso sul fondo. Si allarga se Kvara stringe e viceversa, l'intesa sembra già buona e lascia presagire(dal 45' Mario Rui 6 - Anche se ha altre caratteristiche non si tira indietro quando c'è da alzare il pressing appena dopo una chiusura difensiva. La qualità però non manca, bellissimo il passaggio di ritorno per Raspadori che sfiora il gol)

Politano 6,5 - Nessun dubbio sulle sue qualità, confermate dal gol velocizzando l'esecuzione, ma sembra voglia convincere pienamente Conte anche in non possesso e si sacrifica chiudendo tante azioni ma anche linee di passaggio (dal 45' Ngonge 7 - La traversa gli nega la gioia del gol dopo un ottimo inserimento su calcio d'angolo. L'appuntamento è solo rinviato firmando il 4-0 dettando il movimento a Zerbin e sfiora anche un'altra prodezza nel finale).

Kvaratskhelia 7 - Primo test e prima prodezza, incrociando in porta l'assist di Lobotka dopo un suo recupero alto. E' nella fase più dura dei carichi, ma le gambe vanno e la testa pure: al di là delle solite giocate di qualità, da segnalare la rincorsa lunga al 41' per chiudere alle spalle di Natan di pura generosità (dal 45' Raspadori 6 - Agisce sul centro-sinistra, stringendo e potendo così avivcinarsi all'area. Tutt'altro che fortunato nel trovare il salvataggio quasi sulla linea)

Cheddira 6 - Fa tutto bene, dal pressing al gioco di sponda, ma in un paio di situazioni non riesce a pungere in area. A fine primo tempo in realtà calcia anche abbastanza bene dopo un buon attacco alla profondità, ma il portiere gli nega il gol (dal 45' Simeone 6,5 - Prima palla, gol. Bravo a sfruttare il buco difensivo, dettando anche l'assist a Zerbin. Alla seconda e terza occasione poi è il portiere a negargli la doppietta)