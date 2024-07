Napoli-Mantova 3-0, le pagelle: Spinazzola e Cheddira sono già on fire! Anguissa sulle gambe

vedi letture

Caprile 6,5 - Una sola parata, ma molto complicata, dimostrando di avere dei buoni riflessi. Dal 46' Contini 6 - Un'incertezza in avvio di secondo tempo, poi non viene sollecitato praticamente mai.

Rafa Marin 6 - Sicuramente il più aggressivo del pacchetto arretrato. Morde le caviglie, porta via tanti palloni, gioca come se proprio non fosse un'amichevole. E la gente apprezza. Certo, è ancora molto lontano dalla forma migliore. Dal 46' Ostigard 5,5 - Il meno brillante nella costruzione dal basso, per il resto non ha tanto da intervenire.

Rrahmani 6 - Comincia da centrale, all'intervallo passa a fare il braccetto. Guida bene la linea e la rompe quando deve. A referto anche un salvataggio sull'unica azione del Mantova nel primo tempo. Dal 76' Mezzoni s.v.

Natan 5,5 - Si fa saltare più di una volta e commette diversi falli, anche a piedi uniti. Non è ancora a suo agio. Dal 46' Juan Jesus 6 - Ordinato nella costruzione dal basso, determinato negli interventi. Meglio di chi l'ha preceduto in campo.

Mazzocchi 6,5 - Su e giù sulla corsia, fa tanti chilometri e si propone sempre in appoggio e per chiudere l'azione sul secondo palo. Dal 46' Zerbin 5,5 - Probabilmente sarà l'ultima volta che lo vedremo da quinto a destra, visto che ora torna Di Lorenzo: un ruolo in cui non sembra riuscire a esaltarsi.

Iaccarino 6 - L'1-0 nasce da una sua pressione feroce. Ha gran voglia di mettersi in mostra, di sfruttare la chance in una squadra dal livello ancora elevato per lui, tant'è che corre anche per il compagno di reparto. Dal 76' Russo s.v.

Anguissa 5,5 - Sì, il compagno di reparto è lui. Sarà per l'affaticamento, sarà per la struttura muscolare, ma è quello più sulle gambe.

Spinazzola 7 - Altro giro, altro gol. Due su due, stavolta dal suo lato e con l'inserimenti che più piace a Conte, quello del quinto che attacca la porta. Il migliore di questo ritiro: confermato. Dal 46' Mario Rui 5,5 - Nella fase di costruzione si alza sulla linea degli attaccanti, ma poi fa fatica a rinculare. Anche lui è lontano dalla condizione migliore.

Politano 6 - Brevilineo, dal baricentro basso, forse per questa ragione è tra i più brillanti negli scatti. Suo l'assist per Cheddira, ma negli ultimi trenta metri è troppo impreciso. Dal 46' Ngonge 5,5 - Qualche sgasata e poco altro, si conferma ancora troppo anarchico, Conte dovrà lavorarci parecchio.

Lindstrom 6,5 - Secondo le ultime voci di mercato sarà il primo ad andare via, allora quale modo migliore per salutarsi che con un gol? Destro chirurgico per aprire le danze. Per il resto, però, non combina molto. Dal 65' Gaetano 6 - La qualità non gli manca, ma questo lo sappiamo. Tocca tanti palloni in pochi minuti.

Cheddira 7,5 - Un assist finissimo, da numero 10. Un gol di rapina, da numero 9. Una prestazione superlativa, da 8. Dal 46' Simeone 6 - Un quarto d'ora in campo con una buona sponda da registrare e null'altro, poi un problema all'inguine lo mette k.o. e viene sostituito. Dal 63' Ambrosino 6 - Si batte a tutto campo, ma quel lavoro di boa che Conte richiede alla punta non è nelle sue corde.