Il Brest presenta la sfida al Napoli: "Club storico anche se non giocherà le Coppe"

La squadra di Antonio Conte, dopo aver battuto l’Anaune Val di Non, il Mantova e L’Egnatia, sfiderà il Brest.

La squadra francese, sul suo sito ufficiale, ha presentato così la gara contro gli azzurri: “La stagione 2023-24 è stata complicata, dato che il Napoli, da campione in carica, ha concluso il campionato con un modesto 10° posto. Nessuna Coppa europea in questa stagione per la squadra ora allenata da Antonio Conte, ma una cosa è certa: lo Stade Brestois 29 sfiderà un club storico questo mercoledì 31 luglio!”.