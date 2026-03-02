Lukaku si sente in debito col Napoli: siglato patto di ferro con Conte
Il gol segnato a Verona è stato molto più di una semplice rete per il Napoli. L'esultanza di Romelu Lukaku e le lacrime al termine della gara hanno riportato al centro il rapporto speciale con Antonio Conte, legati da una stima profonda costruita negli anni. Fu proprio Conte a offrire a Lukaku l’occasione di rilanciarsi quando il Chelsea lo aveva di fatto messo ai margini. Un gesto che l’attaccante non ha mai dimenticato: “Lukaku continua a sentirsi in debito con il Napoli e soprattutto con il tecnico leccese”, scrive il quotidiano.
Conte-Lukaku, spunta un patto di ferro
Da qui l’emozione al Bentegodi, il ricordo del padre scomparso e il ringraziamento al club per la vicinanza mostrata nei mesi difficili. “Le lacrime di sollievo sono l’ennesimo capitolo di una infinita storia di stima e amicizia”, sottolinea Repubblica, parlando di un vero e proprio “patto di ferro” tra Lukaku e Conte.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro