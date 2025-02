Napoli-Comuzzo, oggi resterà in panchina: braccio di ferro con Commisso sui bonus

Non solo l'attaccante con Saint-Maximin ormai in arrivo. Il ds del Napoli Giovanni Manna continua a tessere la tela per quello che potrebbe diventare il vero colpo di gennaio, in difesa, dopo l’addio di Kvara: Pietro Comuzzo. Il Corriere dello Sport racconta che ieri è stato regolarmente convocato per la partita che la Fiorentina giocherà alle 15 con il Genoa, ma a quanto pare è destinato alla panchina.

Il presidente dei viola Commisso continua a fare muro, nonostante il Napoli abbia rilanciato l’offerta avvicinandosi ai 40 milioni richiesti: 5 per il prestito, più 25 per il riscatto e bonus per altri 5. Totale, più o meno 35 milioni per un difensore di 19 anni che ha il futuro in tasca. La trattativa diventa complessa: si prova a ridurre la distanza con i bonus, ma al gong di piazza affari del calcio manca un giorno: c’è tempo fino alla mezzanotte di domani per trovare l'accordo definitivo.