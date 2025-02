Saint-Maximin, addio al Fenerbahce: già in tribuna ad assistere a Roma-Napoli?

Allan Saint-Maximin ha salutato ieri pomeriggio i suoi ormai ex compagni e il suo ormai ex allenatore José Mourinho e oggi non farà parte dei convocati per la partita di Süper Lig contro il Rizespor. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport, raccontando l’Al-Ahli, il club che detiene la proprietà del suo cartellino, e il Napoli hanno confezionato l’accordo per il prestito oneroso fino a giugno - un’operazione complessiva da 4 milioni di euro - dopo che Al-Ahli e Fenerbahçe hanno risolto il prestito firmato a luglio 2024.

Il quotidiano ricorda che il mercato arabo ha chiuso i battenti venerdì, ma il problema dei limiti temporali per interrompere il trasferimento temporaneo e registrare il rientro alla base prima di una nuova partenza, è stato superato. Appena gli ultimi aspetti saranno sistemati, Saint-Maximin potrà iniziare la nuova avventura in maglia azzurra. Nella migliore e più ottimistica delle ipotesi, potrebbe apparire da spettatore all’Olimpico per Roma-Napoli considerando le visite mediche da fare proprio a Roma.