Ultim'ora Napoli-Conte, Sky annuncia: "Ha deciso di restare! Allegri era bloccato, ora va al Milan"

"Napoli, Antonio Conte sempre più verso la permanenza": lo scrive sui social Gianluca Di Marzio. Pillola di aggiornamenti da parte del giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, per l'allenatore ormai sempre più convinto di guidare la squadra azzurra anche nella prossima stagione. Decisione a quanto pare ormai presa. Non sembrano esserci più dubbi.

In diretta a Sky sono arrivati altri aggiornamenti: "Conte ha praticamente deciso di restare a Napoli. Aspettiamo la comunicazione definitiva a De Laurentiis e Manna ma gli spiragli seri di ieri sono proiezioni vicine a quella che è ormai quasi una certezza. Anche per questo Allegri aveva dato per correttezza priorità al Napoli che lo aveva bloccato, ma Allegri da pochi minuti è coi dirigenti del Milan per firmare il contratto. Questo perché, lato Napoli, sono arrivati ancora di più segnali di un Conte che continuerà sulla panchina del Napoli. Vedremo se ci sarà un annuncio dato che lui comunque ha un contratto fino al 2027".

Sul suo sito si legge: "Buone notizie in casa Napoli: dopo la vittoria dello Scudetto, Antonio Conte sempre più vicino alla permanenza sulla panchina campione d’Italia. Dopo l’imminente arrivo di Kevin De Bruyne, la squadra azzurra punta anche a confermare il proprio condottiero: Antonio Conte avrebbe espresso la volontà di restare. Con Massimiliano Allegri sempre più vicino al Milan, dunque, il Napoli blinda il suo allenatore, pronto ad affrontare la stagione 2025-26 con lo Scudetto sul petto e la Champions League da giocarsi. Conte, dopo qualche giorno di riflessione, è sempre più deciso a voler continuare sulla panchina del Napoli".