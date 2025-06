Ultim'ora Napoli-De Bruyne, il sogno è diventato realtà: fissate giovedì le visite

vedi letture

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha annunciato l’acquisto di Kevin De Bruyne da parte del Napoli: “Una trattativa nata solamente come un sogno, ma che si è concretizzata giorno dopo giorno, fino alla chiusura di oggi. Giovedi Kevin De Bruyne sarà in Italia, a Roma, per le visite mediche. Tutti gli ultimi dettagli sono stati completati nelle ultime ore. Ieri avevo detto maratona per far sì che tutto si potesse chiudere in tempo e così è stato”.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora).