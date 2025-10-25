Napoli già al bivio, Gazzetta: "Se perde sarà crisi, ma se vince ribalta tutto"

vedi letture

Chi vince sorpassa, scrive la Gazzetta dello Sport presentando il big-match che, dopo il passo falso del Milan, diventa da primato. Il quotidiano sottolinea che Napoli-Inter aveva un favorito d’obbligo: Conte campione d’Italia, potenziato da un mercato lussuoso con De Bruyne, contro Chivu alle prese con lo choc della finale ed invece i nerazzurri arrivano da sette successi, prendendo il via dopo due sconfitte dolorose, e Napoli che, dopo l'inizio positivo, ha invertito il trend:

"letteralmente sull’orlo di una crisi di nervi per i due ko di fila e i sei gol del Psv che fanno malissimo. In mezzo, il Milan che si fa fermare dal Pisa invogliando gli inseguitori all’impensabile sorpasso. Chivu può assestare il colpo di grazia? Ma avete mai visto Conte fuori dai giochi a ottobre? Con un paradosso: Napoli tra sprofondo e testa. L’importante è resistere allo scivolosissimo gioco del più forte che cambia ogni settimana". Ed ancora: "Conte potrebbe ripartire, come Chivu, ma rispetto all’Inter non s’è vista reazione nei momenti bui". Otto giornate non sono niente, ma "se il Napoli perde, sarà difficile sfuggire alla parola crisi. Se vince, altro ribaltone psicologico".