Napoli-Hellas 2-2, le pagelle: Scott c'è, Di Lorenzo da attaccante! Buongiorno confuso, bocciato Lang

Milinkovic-Savic 6 - Incolpevole sul gol, quasi arriva sul rigore. Rischia grosso su Giovane alla fine.

Di Lorenzo 7 - Un errore in uscita in avvio, poi anche lui deve far fronte ad una situazione complicata dal doppio svantaggio. Spostato in avanti, fa subito la differenza segnando un gran gol.

Rrahmani 6 - Una partita che parte in salita, ma di fatto il Verona non fa molto.

Buongiorno 5 - Torna titolare ma la partenza è complicata. Dal suo lato arriva il primo gol, poi è scomposto e sfortunato in occasione del rigore. Da lì in poi va in confusione e sbaglia anche appoggi semplici.

Politano 5,5 - Non parte bene, poi Conte lo alza e si fa vedere un pochino di più. Ma sbaglia molte scelte e molti cross.

Lobotka 6 - Prova a mettere ordine dopo il doppio svantaggio. Non riesce però a schermare come suo solito.

McTominay 7 - CI prova come al solito, nel momento di difficoltà si trascina la squadra sulle spalle e segna il gol del 1-2.

Gutierrez 5 - Ha una grande occasione dal primo minuto, ma non la sfrutta. Spesso in ritardo e non è incisivo quando deve mettere in mezzo palloni dal fondo. Dal 55’ Spinazzola 6,5 - Entra col piede giusto e inizia a scardinare le certezze dell’Hellas.

Elmas 5,5 - Sua la prima occasione del match, poi non riesce ad entrare bene in partita nelle giocate decisive. Dal 62’ Marianucci 6,5 - Qualche sbavatura in avvio, poi trova una gran giocata per l’assist a Di Lorenzo

Lang 4,5 - Cerca la giocata dopo lo svantaggio, ma non trova il guizzo. Per lui era un’occasione importante, ma non la sfrutta. Evanescente. Dal 76’ Lucca 5,5- Poco cattivo, come suo solito.

Hojlund 6 - Aveva segnato un gol che sembrava buono, da diverse inquadrature non si capisce se il tocco ci sia. Non si arrende fino alla fine.

Conte 6,5 - Con nove assenze, con un arbitraggio indecente, riesce a strappare un pareggio in una serata storta. Difficile dargli colpe.