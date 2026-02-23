Podcast Apuzzo: "Non potevano permettersi di far vincere 3 Scudetti al Napoli in 4 anni"

vedi letture

L'allenatore Ernesto Apuzzo è intervenuto nel corso di 'Difendo la città' su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi seguire sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o per Android), qui sul sito anche in video: "Ho detto sempre che dopo la vittoria dello Scudetto non ci saremmo ripetuti, non possono permettersi di far vincere tre Scudetti al Napoli in quattro anni, sarebbe proprio la fine della Lega Nord. Quindi ne stanno facendo di tutti i colori. Parlano sempre di vittimismo, ma quello che è successo ieri non sta né in cielo e né in terra. Racconto tutto in due azioni di Bodo-Inter: Pio Esposito ha fatto il gol di mano, che per me era regolare ma a Hojlund con il Verona lo hanno annullato; poi verso la fine Esposito si è conquistato un fallo al limite dell'area e i colleghi illustri hanno magnificato il modo in cui se l'è procurato, da furbo, invece il rigore su Di Lorenzo era da disonesto.

La narrazione fa sì che ci dobbiamo arrabbiare. Io stamattina a un importantissimo giornalista ho dato dell'anti-napoletano quale è, e lui ha detto che mi avrebbe denunciato e io aspetto questa denuncia. Ho detto tutto. Quello di ieri è incredibile perché tu non puoi combinarne di tutti i colori in due azioni. Sul rigore non poteva richiamare il VAR, e poi vi appellate tutti al protocollo e non chiamate l'arbitro su un chiaro ed evidente errore. E adesso punite l'arbitro. Questa qui è malafede, punto. C'è il presidente dell'AIA che ha 14 mesi di squalifica, quindi non vedo perché Rocchi dovrebbe stare lì al posto suo: dovrebbe essere commissariata l'intera AIA. Ora, non so chi deve farlo... Gravina no, dopo tutti i guai che ha fatto... metterebbero poi chi? Qui solo una squadra non si lamenta in questo campionato, e sapete chi è: figuratevi che io ho esultato a un gol della Juventus l'altra settimana, questo è tutto un diro. Ma io penso che a fine anno verranno decapitati sportivamente tutti quanti. Non se ne può più. Io penso che il Napoli arriverà secondo, ma ho paura: ieri penso si sia toccato il fondo. E lo spero che si sia toccato il fondo, se no che ci dobbiamo aspettare più? Poi è la fine, non ci fanno arrivare in Champions".