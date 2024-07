Live Napoli-Mantova, tutto esaurito a Dimaro per il secondo test: segui la diretta testuale su TN

Di fronte ci sarà la compagine neo-promossa in B guidata da Possanzini, tecnico rivelazione l'anno scorso in C e che ha già catturato grande attenzione per il modo di far esprimere le sue squadre dopo gli anni nello staff di De Zerbi. Per il Napoli un test che si preannuncia complesso anche per i carichi di lavoro. Ne ha parlato anche ieri Antonio Conte sul palco: "Mantova? Non abbiamo diminuito i carichi di lavoro per questo test di allenamento. Io tutti i test di allenamento in pre-season li considero importanti, ma non cambiano il nostro lavoro. Noi abbiamo iniziato il primo giorno e siamo sempre cresciuti sui carichi. I ragazzi avranno le gambe pesanti, faranno fatica ma sanno che proprio nella fatica noi dobbiamo creare qualcosa di importante".

L'amichevole odierna, la seconda dell'era Antonio Conte, sarà trasmessa dalla piattaforma OneFootball, che ha messo in vendita il pacchetto 'Summer Pass' al prezzo di 14.99 per tutti e cinque i test estivi

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Mantova, secondo test estivo del Napoli di Antonio Conte. Appuntamento alle ore 18 per la seconda e ultima amichevole dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Gli azzurri affronteranno il Mantova di Possanzini, squadra neo-promossa in B e rivelazione dello scorso campionato di Serie C. Lo stadio di Carciato si presenta di nuovo tutto esaurito, saranno in 1300 ad assistere il match del penultimo giorno di ritiro in Val di Sole.