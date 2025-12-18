Napoli-Milan, annunciate le formazioni: ecco le scelte di Conte ed Allegri
La prima semifinale di Supercoppa sta per cominciare, poco più di un'ora al fischio d'inizio. Puoi vivere le emozioni di Napoli-Milan su Radio Tutto Napoli cliccando QUI. Sono state annunciate le scelte dei due allenatori. In casa Napoli c'è Di Lorenzo da terzo di difesa, con Politano a tutta fascia a destra ed Elmas al posto di Lang nel tridente d'attacco.
L'altra novità è Juan Jesus in difesa al posto di Buongiorno. Dall'altro lato 3-5-2 con Jashari al posto di Modric, a sinistra spazio a Estupinan. Ecco i due schieramenti.
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Elmas; Hojlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Olivera, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Ambrosino, Lang, Barido, De Chiara. Allenatore: Conte.
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Estupinan; Nkunku, Pulisic. A disposizione: Terracciano, Torriani, Ricci, Modric, Fofana, Athekame, Odogu, Ibrahimovic, Bartesaghi, Dutu, Sala, Borsani. Allenatore: Massimiliano Allegri
