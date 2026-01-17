Napoli-Sassuolo 1-0, le pagelle: Lobotka decisivo, che Vergara! Mazzocchi con garra

Milinkovic-Savic 6,5 - Laurentiè gli riscalda i guantoni col diagonale. Su azione d’angolo si oppone col corpo a Vranckx. Mette la manina pure sul piazzato di Lipani.

Beukema 6 - Non è facile per lui tenere Laurientè, che ha altro passo. In ogni caso, si aiuta col fiso e col mestiere. Dal 56’ Politano 6 -. Non arrivano molti palloni, col Napoli più orientato a difendere il risultato.

Rrahmani 6,5- Gioca la solita gara ordinata, poi è costretto a uscire per un problema muscolare a metà ripresa. Dal 67’ Buongiorno 6 - Era per gestire il finale.

Juan Jesus 6,5 - C’è Fadera che si inserisce e qualche grattacapo glielo provoca. Poi prende le misure e annulla ogni pericolo.

Di Lorenzo 6 - Più libero di offendere, si fa vedere in area avversaria con un colpo di testa che non riesce ad indirizzare.

Lobotka 7,5 - Dopo tre anni e mezzo torna al gol con un gran tiro al volo che sblocca la gara. La solita gestione delle situazioni. McTominay 7 - Tanta legna in mediana, sfiora il gol con una rasoiata col destro che esce di un soffio. Una presenza lì in mezzo.

Spinazzola 6,5 - Entra nell’azione del gol di Lobotka. Quando sgasa sulla fascia fa il vuoto, anche se non sempre fa la scelta giusta negli ultimi venti metri.

Vergara 7 - Partenza di grande personalità del ragazzo che Conte lancia da esterno. Sempre palloni interessanti e giocate di qualità. Una bella risposta alla maglia da titolare. Dal 62’ Mazzocchi 7 - Buon ingresso e un tiro da fuori che avrebbe fatto venir giù il Maradona.

Elmas 6,5- Da un suo tiro nasce il gol dell’1-0. Altra gran palla per Spinazzola e tante cose fatte bene. Dal 56’ Lang 6,5 -. Lucido.

Hojlund 6 - Si vede che è molto stanco, ma prova comunque a lavorare per i compagni. Ha bisogno di tirare un pochino il fiato.

Conte 7 - Propone la novità Vergara e deve fare i conti con nuovi infortuni. In questo momento, difficile pensare di fare di più.